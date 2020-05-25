罷韓團體將法務部logo移除。（取自PTT政黑版）

國民黨日前指控Wecare高雄粉專以及網路上在流傳「韓國瑜不值得你觸法」的文宣，該文宣上面有打上法務部的logo，讓人誤認成法務部官方文宣。對此，法務部長蔡清祥今天在立院司法法制委員會備詢時表示，能原諒的話就原諒，已經向作圖者表達立場，他們也已經改變，拿掉logo了。

國民黨立委吳怡玎今天質詢，對於冒用法務部的Logo，沒有授權就使用發文宣，這樣違反哪樣規則？蔡清祥表示，犯罪與否要看他的動機，有時候他是對法律不了解，以為Logo是公開的，才這樣做。對於他們涉及什麼責任，看高雄地檢署調查清楚，法務部再表達意見。

吳怡玎質疑，如果製圖者說他們不知道嚴重性，就可以完全撇清？蔡清祥說，如果能原諒就可以原諒，法務部向他們表達立場之後，他們已經改變，拿掉logo了，既然表達立場之後，他們已經發生效果，他們也澄清、我們也澄清，他也把它變更了，站在原諒犯錯的人的立場，「未嘗不可」，要看他嚴重性跟動機。

(中時 )