情侶愛到最高點，擁抱纏綿時，如果來點羅曼蒂克的音樂，可以增加浪漫氣氛，讓愛到最高點。但是，如果你的伴侶卻老是放「大悲咒」，你還嗨的起來嗎？還能「三行四進」突刺在突刺嗎？網友大笑說，你有感受到絕頂升天嗎

一名男生最近在網路社群【爆怨公社】PO抱怨說，我知道有些人親熱會放音樂，但為啥我女朋友總是要放《大悲咒》？原PO說，我問他為什麼，她說是有「和平」的感覺。害得原PO滿是腦袋「問號」？？他問說，有人能跟我說說「和平」是什麼感覺嗎？

網友PO文抱怨，與女友擁抱床戰最高點，耳邊卻傳來《大悲咒》…。（取自YOUTUBE）

這名原PO的抱怨文貼出來，引起網友熱烈討論，紛紛提出所謂大悲咒與「和平」的對等關係。

「超渡那兩億顆精子吧 那可都是生命啊!!」

「大悲咒vs鍋蓋敲是吧~」

「她覺得那是她放鬆跟舒服的感覺吧…」

「幫你的子孫超生」

「其實你沒有女朋友...」

「這馬上消火了」

「她要超渡你這個色胚子」

「她可能是聽舞曲版的？」

「暗示你要弄到她升天」

「因為她知道，這批要往生了」

「還好她不是放往生咒」

「超渡那些沒有游到的孩子?」

「修但幾咧，你有感受到絕頂升天嗎，喔不我說的是升天感」

「改天你放往生咒給她聽，她要問妳爲什麼？ 你跟她說妳讓她高潮高到九重天上 」

當然，搭配那麼有趣的話題，網友歪樓功力也是一絕，不過也有網友認為這看似老梗，不過事主也提出解釋，原PO後來更新說，他女朋友不是台灣人，她不知「大悲咒」是什麼音樂，就單純「很和平」的感覺。原PO還問網友，你悟出了嗎？

(中時電子報)