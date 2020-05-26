杏仁哥臉書。

韓國瑜在罷韓遊行中遭到霸凌。

高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，罷韓團體在這幾周密集進行宣傳，要催出罷免票；對此，杏仁哥今日忍不住在臉書上說話了，直呼高雄人未來希望回到沒有韓國瑜的生活嗎？

杏仁哥表示，高雄已被民進黨執政30多年了，高雄負債也累積了3千多億，在民進黨執政之下，貪污的公務人員一大堆，換人做做看不好嗎？「韓國瑜就算民進黨所說的再爛，也沒有爛到去貪污吧！」

杏仁哥呼籲高雄市民冷靜的想一想，當初是我們89萬個高雄市民，支持韓國瑜當我們的市長，無非是希望我們高雄能有所改變，經濟能好轉，不是嗎？難道我們看不出是民進黨輸不起，怕弊案被揭露，才用政治手段追殺韓國瑜的嗎？

民進黨利用所有的國家資源，台灣的主流媒體、政客、名嘴、網軍、利益團體來霸凌、罷免韓國瑜，司法更是淪為私法。杏仁哥痛批，什麼樣的骯髒手段民進黨都幹的出來！而霸凌韓市長，就是在霸凌89萬的高雄市民！

杏仁哥貼出去年罷韓大遊行的照片，直說一個地方首長這樣的被霸凌，難道這就是台灣民主的價值嗎？呼籲高雄市民，理性思考，別被政黨操控了！

(中時電子報)