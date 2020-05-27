橘子集團代理日本SQUARE ENIX出品《魔力寶貝Ｍ》推出新版本內容，全新道具「變身卡」釋出，化身寵物取得特殊加成屬性、戰鬥玩法再升級；Lv.90新副本「久遠之歌」、取得Lv.100級裝備材料；玩家們期待許久的輪回之力系統第三頁「希望之輪回」及魔物晶核「第四陣列」同步開放，角色與寵物戰鬥力同時進化。此外，官方特別推出兩大限時活動「努力的探險隊」及「夏日追討物資」，供玩家取得更多豐富的遊戲資源！

全新道具「變身卡」釋出！輪回之力「第三頁」＆魔物晶核「第四陣列」同步開放

《魔力寶貝Ｍ》推出全新道具「變身卡」，角色使用可化身指定寵物樣貌，在變身過程將獲得屬性加成；「變身卡」主要透過查理商店購買獲得，玩家取得多餘的變身卡可透過「分解」取得特定材料，於「工坊」指定合成，製作成喜歡的寵物變身卡，戰鬥內外皆可使用。

《魔力寶貝Ｍ》全新道具「變身卡」釋出(圖/遊戲橘子提供)

輪回之力系統第三頁「希望之輪回」，當角色等級達Lv.100將收到全新成長線引導任務，可獲得輪回之力的觸發道具，觸發材料可透過每日任務累計；點亮「希望之輪回」任務後，將獲得「輪回之力寶箱」，開啟可取得「寵物技能書頁」、「哈貝魯寶珠」、「璀璨堅毅之證」、「璀璨友情之證」、「璀璨智慧之證」等獎勵道具。

《魔力寶貝Ｍ》輪回之力系統第三頁「希望之輪回」(圖/遊戲橘子提供)

魔物晶核「第四陣列」，角色達Lv.100即可獲取陣列資格，此次四種晶核屬性可擇一選擇「蛇吻晶核」、「頑石晶核」、「蜂翼晶核」、「漩渦晶核」，不同晶核有不同強化數值，可強化寵物的生命、防禦、攻擊、必殺、命中、韌性、反擊、敏捷等數值。

《魔力寶貝Ｍ》魔物晶核「第四陣列」(圖/遊戲橘子提供)

Lv.90新副本「久遠之歌」開放！取得Lv.100級裝備材料！

《魔力寶貝Ｍ》Lv.90新副本「久遠之歌」即日起同步開放，共有五大關卡「來訪者的請求」、「造謠者」、「幕後黑手」、「逃離絕島洞窟」、「無法停止的戰爭」。在副本故事劇情中，蘭國與艾國之間發生一場大規模戰爭，據說在兩國交戰處的地底下存在與異世界有關的神祕情報，法蘭國的國王為了解實情，請求來自異世界的勇者們前往調查。

成功通關的玩家，可獲得製作Lv.100級裝備的特殊材料「輕靈之玉」、「遠古列王的祕寶」、「古龍之麟」、「太谷鳳凰羽毛」，此外，在下一個全新副本開放前還可獲得加碼獎勵「寵物技能書頁」及「轉蛋金幣」，戰力強大的勇者們，前往挑戰吧！

《魔力寶貝Ｍ》Lv.90新副本「久遠之歌」(圖/遊戲橘子提供)

「努力的探險隊」＆「夏日追討物資」活動開跑、資源獎勵大放送！

此次改版，除了推出新副本供玩家挑戰外，官方特別推出兩大限時活動，供玩家取得更多豐富的遊戲資源！「努力的探險隊」於即日起至6月9日期間，共有五種家族探險隊可分別取得「寶石袋(小)」*8、「零件包」*3、「四元禮包」*3、「附魔石大禮包」*3、「能量核心禮包」*2等不同獎勵，玩家可每日擇一獲取一次。

「夏日追討物資」共兩波時段，第一波於5月28日至5月29日、第二波於6月4日至6月5日；每日共有兩種限時任務，可2人以上組隊挑戰；17:00至18:00進行「追討」任務，掃蕩「充滿汗味的史萊姆」、19:00至20:00進行「首領」任務，掃蕩「異臭的史萊姆首領怪物」，累計掉落物「汗液」上繳衛兵，可換取「夥伴羈絆禮包II」、「哈貝魯寶珠」、「共鳴諧調器」、「高級哈貝魯洞窟水晶」、「零件包」等豐富獎勵！

《魔力寶貝Ｍ》努力的探險隊活動(圖/遊戲橘子提供)

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