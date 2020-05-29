儘管「甜瓜」安森尼從高中就認識「小皇帝」詹姆斯，兩人更是多年好友關係，但談起喬丹紀錄片「最後一舞」引發誰是史上最強話題，甜瓜這次「誠實」回應，「喬丹就是史上最強球員，也是有史以來最偉大球員，我們都知道且認同這點。」

就算安森尼坦承喬丹才是史上最強，而非自己好友詹姆斯，他卻很不喜歡這種比較方式，「為什麼我們不能在承認喬丹偉大之際，也給詹姆斯一些鮮花與掌聲呢？為什麼我們不能說出喬丹很偉大，詹姆斯同樣很偉大，布萊恩也很偉大呢？」

「我們當今就是不能發出這種言論，因為總會那樣或這樣，這就是我們現在社會的普遍現象，你只能選擇其中一個，」安森尼接受《CBS》訪問表示，「我不喜歡這種對比，我會這樣說是因我們每次做出這種比較，都沒珍惜眼前這一切。」

「我們在任何時刻做出這些比較，不管是老派或新生代，你都會發出這樣的疑問，為什麼我們不能欣賞每個人對於比賽的貢獻呢？」不管怎樣，安森尼還是做出屬於他的史上最強觀點，就算他兩邊都沒得罪，這個話題卻不會輕易結束的！

(中時 )