Statement From Michael Jordan pic.twitter.com/lnXYMhtvo3 — Estee Portnoy (@esteep) May 31, 2020

NBA籃球大帝麥可喬丹(Michael Jordan)終於坐不住，他罕見再為公共議題發聲，對這個引發全美數十城抗議的暴力事件說：「我們受夠了。」喬丹表示全力支持「以和平的方式尋求正義。」

喬丹說：「我既悲傷且憤怒，我看見也感受到大家的痛苦與挫折，我支持那些出來譴責種族歧視與暴力的人們。我們受夠了。我沒有解決問題的答案，但我們必須團結，展現同理心，絕不能為這種(警察)暴行視而不見。」

在抗議發生之後不久，網路已有球迷開始嘲笑「喬丹一定不會出聲」「他還想賣鞋給共和黨」。喬丹這次難得表達意見，沒有故意煽動和情緒化，不忘強調「和平陳抗」。

喬丹說：「我們必須以和平的方式討回公道，我們團結來迫使領導人改變法律，不然就用選票來改變體制，這需要我們每一個人的力量。我的心與佛洛伊德(George Floyd)以及所有種族暴力的受害者同在。」

3年前喬丹也出聲支持過抗議行動，但他始終堅持和平抗爭，「我們不該以仇恨去撕裂這個國家」。在事件爆發、群情激憤的頭幾天，他們還是覺得喬丹太冷靜了。

(中時電子報)