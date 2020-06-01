創刊32年的《聯合晚報》今宣布2日起停刊，為媒體業投下一顆震撼彈；根據新北市勞工局統計，聯合晚報公司2005年合併解散後，所有員工併入母公司《聯合報》，《聯合報》今年1月迄今陸續資遣30人，由於公司總員工人數達1500人，還不到大量資遣的情況。

至於《聯合晚報》一夕解散，是否接獲相關陳情？勞資關係科科長賴彥亨表示，目前還沒接到陳情電話，《聯合報》去年1月迄今，也無相關勞資爭議通報。

(中時 )