《聯合晚報》停刊 勞工局：《聯合報》5個月資遣30人、狀況正常 10:412020/06/01 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 創刊32年的《聯合晚報》今宣布2日起停刊。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 創刊32年的《聯合晚報》今宣布2日起停刊，為媒體業投下一顆震撼彈；根據新北市勞工局統計，聯合晚報公司2005年合併解散後，所有員工併入母公司《聯合報》，《聯合報》今年1月迄今陸續資遣30人，由於公司總員工人數達1500人，還不到大量資遣的情況。 至於《聯合晚報》一夕解散，是否接獲相關陳情？勞資關係科科長賴彥亨表示，目前還沒接到陳情電話，《聯合報》去年1月迄今，也無相關勞資爭議通報。 (中時 ) #晚報 #聯合報 #聯合晚報 #聯合 #資遣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 蔡政府民調為何暴跌？網友分析讓人嚇一跳！ - 政治 高雄罷韓真的好嗎？網分析驚爆嚴重後果！ - 政治 罷韓倒數 24歲高雄綠區年輕人震撼吐出一句 - 政治 蔣萬安的祖父是蔣經國？蔣經國日記中給答案 - 政治 罷韓這場造勢空拍 網一看驚呆 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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