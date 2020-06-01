前旺報社長黃清龍驚爆，蔣經國日記中提到「孝嚴、孝慈」不是他的兒子，換言之，國民黨立委蔣萬安是否是蔣經國的孫子，也引發熱議。對此，蔣萬安不予回應，網友表示，「驗個DNA吧」。

黃清龍在網媒《放言》指出，《蔣經國日記》自清，「孝嚴、孝慈」不是他的兒子，透露蔣孝嚴很驚訝，猜測蔣經國先生這樣寫可能是要寫給老總統看的，因當時蔣經國處境很困難，為接班政敵很多，在內外局勢交迫下，擔心此事會被拿來做文章，所以在日記上撒了一個白色謊言。

歷史學者王丰也認為，蔣家信仰基督教，從宗教、法律，和當年的政治環境來看，都不容許蔣經國有非婚生子女，因此在日記中確實有可能隱瞞一些真相。

此事也引發網友熱議，認為蔣孝嚴、蔣孝慈兩個雙胞胎的長相、身材根本就是復刻版的蔣經國，但也有人說「這種事没人會說謊，蔣經國更不會！況且，根本長得不像」，但最快的方式就是比對DNA，「驗一驗便知道，沒啥可懷疑的」。

（圖／摘自中時電子報）

(中時電子報)