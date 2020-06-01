娛樂8點半》今天要來關注女星米可白，「鹿港女兒」米可白以兒童台葡萄姐姐出道，近年她轉型為通告藝人、演員，並接連在《生生世世》、《加油！美玲》挑大樑演女一，米可白戲劇成績亮眼，但她婚姻屢成話題，米可白2014年嫁給「尾牙大王」謝銘杰，近年卻對婚姻低調，讓米可白婚姻成為關注焦點。

以「葡萄姐姐」踏藝界 改名米可白全方位發展

米可白（趙亦瑄）2004年參加兒童台生力軍選拔，在2005年以「葡萄姐姐」出道，身為孩子王的她又唱又跳，活潑、親和力十足，深受小朋友的喜愛，而米可白離開兒童台後，她開始朝綜藝、主持等全方位發展。

米可白個性活潑，她以開朗又傻大姐的個性狂圈粉。（圖／本報系資料照片）

米可白以開朗又傻大姐的個性狂圈粉，她在節目《康熙來了》遭小S虧有鬍鬚、細毛，米可白在節目上哭笑不得的逗趣反應，也讓觀眾對她更加熟悉，同時，米可白更「一夕轉大人」解放有料身材，性感登上雜誌封面。

米可白身材很有料。（圖／本報系資料照片）

糕餅女兒從小當幫手 出道全為幫家計

米可白除了擁姐姐身分外，她還是個「糕餅女兒」，家開糕餅店的米可白從小就與糕餅為伍，她也曾提到，家中其實不富裕，父母育有3個小孩、經濟負擔大，米可白小學3年級就當幫手，而米可白會參加兒童台姐姐選拔，也是想多賺一點錢，也因此，米可白成了藝人後，她也會不時現身餅舖幫忙叫賣，米可白的高人氣也成了店裡的活招牌。

米可白因工作與謝銘杰結緣。（圖／本報系資料照片）

成功轉型的米可白演藝事業得意，她的愛情也悄悄萌芽，米可白有回在主持活動時，她敬業的表現，讓當時承辦活動的謝銘杰對她印象深刻，並展開熱烈追求，謝銘杰還邀請米可白的父母一起吃飯，雙方越走越近，兩人也成功搭上線。

「尾牙大王」跨年夜浪漫求婚 米可白6年婚大方愛轉低調

謝銘杰更浪漫在2013年的跨年晚會上，在倒數時刻捧著玫瑰花上台，在上萬民眾前下跪向米可白求婚，讓她是又驚又喜，而謝銘杰事後也被起底是公關公司創辦人兼董事長，白手起家的他，身價破億，還曾傳出全台近7成的企業都要找他辦活動，也讓謝銘杰擁「尾牙大王」的稱號。

米可白2014年甜嫁「尾牙大王」謝銘杰。（圖／本報系資料照片）

米可白當人妻後不吝嗇分享夫妻日常，她2016年與老公到義大利度蜜月時，大讚謝銘杰很照顧、疼惜她，甚至曖昧喊腰痛，說法引人遐想，米可白事後則笑說：「是因為走路走太久啦！」字裡行間滿是新婚的甜蜜。

不過米可白近年則一改大方放閃風格，改對婚姻低調，也讓米可白婚姻狀態成為關注焦點，她日前則在新戲《生生世世》記者會上，以「和老公還住一起」撇婚變，但米可白事後看完新聞後，卻也忍不住感慨發文：「默默的想⋯唉一聲」，並無奈嘆她本來就不愛說自己私下的事，希望外界把焦點放在她的工作表現上「真的花了好多的努力⋯只希望你們能看到我的突破&成長。」

米可白接連在《生生世世》、《加油！美玲》挑大樑演女一。（圖／本報系資料照片）

米可白回憶她一路從姊姊、通告藝人再當演員，米可白很珍惜34歲還能當女一，她把生活重心放在事業上，而米可白結婚6年不急著生，她對婚姻態度低調，認為夫妻相處之道是多溝通、尊重。

(中時電子報)