國民黨革實院長羅智強昨晚主持《未來沙龍》，邀請律師侯慶辰、立法委員蔣萬安，以及台大法律系學生何嘉霖。侯慶辰表示，當通姦無刑責之後，公權力不再協助蒐證，「徵信社的業績會蒸蒸日上」！

下屆國民黨台北市長人選未定，不過蔣萬安、羅智強都是被好看的人選。革實院副院長、北市議員游淑慧日前就在臉書「爆料」，指台北市黨部主委黃呂錦茹在內部會議，點名羅智強、蔣萬安日後「雙雄對決」一定要君子之爭；當時羅智強就表態全力準備，但不是「雙雄對決」，而是「安強聯手」，初選後全力支持出線者。

昨晚羅智強邀蔣萬安到他的節目對談，雖不涉市長選舉，而是談通姦除罪化，但兩人同台仍引起想像。

針對釋字七九一號，推翻了2002年的釋字五五四號，理由是「社會情勢變更」。羅智強詢問，到底這十八年來，台灣的社會變更了什麼，值得大法官那麼大的立場變動？

侯慶辰說，「社會情勢變更，只是形式上的理由，實際的理由，是大法官已經改朝換代了」。侯慶辰說，「這一屆大法官，色彩是比較鮮明的，大法官由什麼樣的成員組成，對於釋憲結果會有關鍵性的影響。」

蔣萬安表示，他贊成釋憲文的某些理由，就算不懂法律的民眾，對於刑訴239條，「配偶撤告不及於相姦者」的「小三條款」，也是無法接受。但若要把整個通姦罪除罪化，「從民調來看，八成民眾是反對的。」

蔣萬安說，既然整個社會還沒有共識，比較好的方式，是透過立法的程序來解決，也可以同步進行相關的配套。「大法官以釋憲的方式，在社會毫無準備的情況下，讓通姦除罪化，是民眾最大的疑慮所在。」

對於未來的修法配套，蔣萬安說，一則是要提高「外遇」的賠償金額，可朝「懲罰性賠償」的想法邁進；而對贍養費，實務認定要「配偶無謀生能力」才能請求，這也是對離婚無過失之一方，較缺乏保障的。

侯慶辰解釋，過去要讓通姦罪存在，主要的原因是通姦行為的取證困難，需要公權力的協助，所以必須課以刑責。而在通姦罪廢除之後，侯慶辰預測，「民眾只能自力救濟，徵信社的生意，只會更好，不會更差。」

侯慶辰說，「抓猴」的取證，本身就是對對方權益的侵犯，但不這麼做也拿不到證據，所以過去通姦罪的實務上，被抓姦的一方，也往往反訴「侵犯隱私權」。

而在通姦除罪的情況下，侯慶辰舉例，如果配偶在旅館房間裡面疑似通姦，而原告就站在門外，應不應該破門而入？侯慶辰說，「如果在學校裡面，我會跟學生說不要，因為你踹門的同時，自己也就違法。但如果我是原告的律師，我會說你就踹吧，你不踹下去，怎麼拿得到證據呢？」

至於踹門取得的證據，於訴訟時是否有證據能力，侯慶辰說「民事訴訟對證據取得方式的要求較低，像是私下錄音、錄影的方式都承認，這也是為什麼，民眾會更仰賴徵信社的原因。」

但侯慶辰也補充，在過去「通姦罪」的時代，刑法的要求比較嚴格，一定要「抓姦在床」才算數，但未來走民事訴訟，標準沒那麼嚴格，所以一些原本刑事難以成罪的間接證據，也可能足夠，這就要再觀察未來的實務走向。

何嘉霖說，台灣近來努力朝「性別平等」邁進，「通姦罪」的存在，也讓婚姻中弱勢的一方，可以請求公權力的協助蒐證，進而「以刑逼民」，降低訴訟成本。廢除通姦罪之後，希望社會也能同時注重婚姻中弱勢一方的保障。

(中時 )