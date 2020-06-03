【回憶殺】1985年有一本《大人物》雜誌，創刊號就以校園美女為賣點，選出了10位外型甜美、清新的女大生，其中最著名的就是崔麗心，她也因此進入演藝圈，成為最美的金鐘主持人。

1.淡江法文 崔麗心

崔麗心。（圖／翻攝大人物雜誌）

崔麗心臉蛋甜美、167cm身材高挑，被星探挖掘出道，獲得兩次金鐘主持人獎殊榮，是十大校園美女最出名的一位。

2. 台大外文 蔣家唐

蔣家唐。（圖／翻攝大人物雜誌）

蔣家唐有著鄰家女孩的氣息，雙頰上有微微雀斑，看起來多了幾分淘氣和趣味，大四時和交往一、兩個禮拜的留學生訂婚，雖然許多朋友都認為很衝動，但她認為人生不堪遲疑，雙方家長都很同意這樁婚事，便作出選擇。

3. 輔大中文 余靜

余靜。（圖／翻攝大人物雜誌）

余靜有一對濃密的眉毛，五官又很深邃，常常被誤認為東南亞僑生或原住民，其實她是從湖南岳陽來台唸書，一頭黑色長髮和異國風情的氣質獨樹一格。

4. 東吳日文 江青黛

江青黛。（圖／翻攝大人物雜誌）

江青黛留著俏麗的中長髮，個性活潑好動，非常喜歡嘗鮮、刺激的生活。

5. 清華外文 倪寒芬

倪寒芬。（圖／翻攝大人物雜誌）

倪寒芬在校期間就是風雲人物，因為她主持全校的歌謠大賽，又身兼女聯會公關、外語學會總務等，常常受到許多人的注目。

6. 師大社教 李宇璿

李宇璿。（圖／翻攝大人物雜誌）

李宇璿留著一頭奔放的捲髮，165cm的身材偏修長，她心目中的理想型是像國父或胡適那樣的文人，非常欣賞方方正正、有大胸襟的男人。

7. 中山外文 黃韻玫

黃韻玫。（圖／翻攝大人物雜誌）

黃韻玫留著一頭飄逸長髮，臉蛋清秀、個性淡泊念舊，只喜歡把日子過得平靜溫柔，最大的夢想是做家庭主婦。

8. 文化舞蹈 黃玲雅

黃玲雅。（圖／翻攝大人物雜誌）

5歲就開始練舞的黃玲雅，身材曲線相當優美，舉手投足都充滿女人味。

9. 東海音樂 蔡馥蓮

蔡馥蓮。（圖／翻攝大人物雜誌）

就讀音樂系的蔡馥蓮，眉眼中流露才氣，常常穿著充滿蕾絲的洋裝，她熱愛吹長笛，理由是吹奏的時候很好看。

10. 政大教育 王美珍

王美珍。（圖／翻攝大人物雜誌）

擁有小麥色肌膚、雪白貝齒的王美珍，是從韓國來台灣唸書的僑生，在學期間就曾上過電視，也有許多廣告公司找她合作，雖然很有興趣，但因家人反對作罷。

(中時電子報)