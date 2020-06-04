【回憶殺】說到70年代的著名台灣女星，就一定會提到林青霞。氣質出眾、臉蛋姣好，加上精湛演技，讓她一夕之間風靡全台，即便婚後息影，一舉一動都是外界的焦點，堪稱從未被時代吞沒的傳奇之星。

林青霞19歲以瓊瑤電影《窗外》出道，陸續推出《滾滾紅塵》、《八百壯士》、《笑傲江湖之東方不敗》等膾炙人口的作品，也拿下金馬影后和亞太影展最佳女主角的殊榮，從影時間長達21年，超過一半是文藝愛情片，成為瓊瑤片女主角的代名詞。

林青霞是70年代當紅女星，在影壇的地位無人能及。（圖／中時資料照）

雖然林青霞的事業一路順遂，但愛情路卻走得崎嶇，19歲愛上已婚的秦漢，兩人情纏多年苦無結果，為了逃避這段虐戀，林青霞飛往美國療情傷，並接受秦祥林的追求，兩人1980年訂下婚約，沒想到過了4年仍宣告分手。此時秦漢已離婚、回歸單身，在瓊瑤的撮合下，林青霞重新和秦漢在一起，正當外界以為兩人終能修成正果，又在復合10年後徹底分手，同年林青霞嫁給富商邢李㷧。

林青霞曾和秦漢、秦祥林有過一段情。（圖／微博）

2011年，林青霞推出個人散文《窗裏窗外》回憶自己的感情，說到繼女邢嘉倩，不禁感嘆：「在情路上兜兜轉轉受了一些苦。我跟她說：『親愛的，在情路上我也有過刻骨銘心的苦，今天看來，都成了如煙的往事，何須在意？你年輕，你愛過，這不是人生必經的過程嗎？』」

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（圖／中時資料照）

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林青霞65歲慶生照，依舊優雅動人。（圖／取材自汪曼玲微博）

(中時電子報)