澳洲與大陸衝突升溫，北京連祭制裁，包括提升關稅、禁止牛肉進口等，還「已讀不回」坎培拉的協商要求，對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（11）日回嗆，澳洲「絕不受脅迫出賣價值觀」。

澳洲和大陸關係惡化。

新冠肺炎蔓延全球，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月公開呼籲，派遣獨立調查人士進入大陸，調查新冠病毒疫情起源，同時也對北京的防疫工作展開調查。此舉引發北京反彈，連續對坎培拉祭出4次制裁，先是暫停向澳洲4間屠宰場進口牛肉，後續又對澳洲出口的大麥徵收5年80.5%稅率。上周，大陸文化和旅遊部更以「種族歧視」現象升溫為由，對國民發布「赴澳大利亞旅遊安全提醒」，周二更對赴陸求學陸生發布警示，種種舉措嚴重衝擊兩國貿易交流，連澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）尋求和北京協商，也遭大陸商務部部長鍾山「已讀不回」。

針對北京連祭制裁又已讀不回，澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲總理莫里森今日接受當地廣播電台「2GB」專訪時回應，「絕對不會受脅迫出賣價值觀」，「澳洲永遠會基於國家利益行事，絕不受到威脅恫嚇。」

澳廣指出，這是澳陸兩國發生衝突以來，莫里森第一次使用「脅迫」（coercion）一詞來形容北京。

莫里森似乎絲毫不受大陸制裁影響，強調有全世界最好的旅遊和教育資源，「而且我知道非常具有說服力」，他說，將交由大陸學生自行決定，是否來澳洲念書。

莫里森今日接受墨爾本另一家電台「3AW」專訪時，被問及對大陸指控澳洲種族歧視、衝突事件增加的看法，莫里森強硬回應「胡說八道」，批評是「荒謬的假設」，堅稱澳洲「沒有做任何事」，「沒有做和價值觀相牴觸的事，也沒有敵視和大陸的夥伴關係。」

(中時電子報)