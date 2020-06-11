新北市淡水今（11日）上午驚爆高中生持刀砍傷國小女童的校園喋血事件，震驚各界。據悉女童雖無生命危險，但傷及內臟，恐將手術治療。由於總統蔡英文在520就職演說中特別提到，「思覺失調」人士的社會案件引起社會關注，將會繼續致力於完善社會安全網，將漏洞補起來，「靠北警察」臉書專頁發文大膽預測，「警界長官：捕網第一式『護童』～咱們等著看」。

今天上午7時許，新北市淡水區真理街，女童上學依序排隊量體溫時，遭16歲劉姓高中生持30公分水果刀劃傷，造成背部3處割傷，傷人的少年隨即遭39歲的江姓教師、78歲的許姓志工壓制在地，奪刀過程中造成少年左手約4公分刀傷，2老師與教官急忙報警，救護車到場後，協助將2人送醫，女童雖無生命危險，但仍在淡水馬偕醫院加護病房觀察中。

據了解，少年與女童均就讀新北某學校，分屬高中、國小部，少年疑因壓力過大才心生犯意，少年目前面對任何人詢問都閉口不談，包紮完畢中午被帶往派出所說明案情。

「靠北警察」臉書專頁轉貼這則新聞並發文：「總統：『我們會補起社會安全網的漏洞！』；警界長官：捕網第一式，『護童』～咱們等著看...」。

眾多基層警也紛紛諷刺回應：「守護學童=讓警察監視每個學童#臺灣特色警政」、「按照慣例 先排保全 加強超多的我懶的打 反正徐部長會補齊」、「補到現在，817.尊重」、「站完提款機改站校門」、「新北七站起來」、「我認為有安排臥底進入校園的必要」、「漲棺：不管發生什麼事叫基層去站去簽就對了」。

(中時電子報)