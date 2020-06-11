看到這個東西，腦中得到的第一個答案，就可以證明是不是老司機，一位網友日前在路上看到兩位女子，她們的臀部後面掛了一條白色東西，網友仔細一看，似乎是一條尾巴掛在上面，照片PO上網後，許多老司機紛紛笑說「這兩人很懂玩」。

網友紛紛猜測尾巴如何使用(圖片取自/爆料公社二館)

男網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享數張照片，在貼文中表示之前在外用餐時，看到店門口有兩位身材纖瘦的子，其中一位穿著白色短洋裝的女子，兩隻腿中間有一條白色長條物體，原PO以為是衛生棉掉出來，但認真看就發現是一條毛茸茸尾巴。

許多網友看到這條尾巴，認為應該是情趣用品的一種，使用時必須放在體內，「正妹很會玩」、「增廣見聞了」、「這狐狸尾巴我可以」、「是不是出門忘了拔」、「可以練習臀部」。

不過也有不少網友認為只是cosplay，因為另一位女子臀部也有尾巴，通常都是用別針夾起來，「我高中也用過啊，用別針固定」、「用穿的短褲也可以」、「內褲也有這種設計」、「別針夾子都有，不認同別人穿搭也不需要酸人家」。

(中時電子報)