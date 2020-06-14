韓國瑜被罷免到卸任高雄市長期間的表現，不提告訴、開音樂會道別等動作，前民進黨立委沈富雄給4字評價「可圈可點」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，上個禮拜六開完票以後到現在，韓國瑜的表現，除了提到鄭南榕那一段有所不妥以外，他的表現可圈可點。反而是少數極端的韓粉跟媒體。尤其是綠營的媒體，真的是太過分了，韓國瑜不提告訴，就說「卡江」、「卡朱」。然後他說開一個音樂會，要跟大家做一個比較美滿的完結，就說是在展現他的能量，射什麼穿雲箭，胡說。

沈富雄指出，韓國瑜恐怕是唯一罷免了以後，真的回到沒有罣礙、沒有憂愁、沒有煩惱的時代。韓國瑜畢竟還是一個人，大家前半段看他，跟後半段看他，並不一樣，其實還是同一個人。現在放不下的，也許是他的家人，也許是他親近的，也許是這些看不開的韓粉，還有一直還要把他當提款機的綠營媒體。

趙少康則提到的，韓國瑜說他的團隊都是最好的，在高雄做了很多事情，但是每次那個評比，他都是最後一名，韓國瑜說不是因為這個團隊，是因為他。趙少康認為，其實韓國瑜的3個副市長真的很優秀，韓國瑜說是因為他，也是事實，就是韓國瑜做什麼，老百姓不在乎也不看。台灣很多事都是這樣，跟股市一樣，都是極端，有時不應該漲那麼高，就急漲；不應該跌那麼多，就急跌。政治人物也是一樣，他沒那麼好，就說好得不得了；沒那麼壞，就說壞得不得了，也就是，愛之欲其生，惡之欲其死。

韓國瑜（中）11日辦音樂會，向支持者道別。（資料照，柯宗緯攝）

(中時電子報)