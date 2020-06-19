這起家庭悲劇發生在泰國，一名29 歲女子小時後遭父親性侵，不僅成年後出現精神疾病，還出現失控的行為，日前女子到父親家中，持刀刺殺父親後，將生殖器剁下放在屍體旁邊，警方找到女子時，她眼神空洞、全身是血在街上遊蕩。

29歲女子波雅達（Bunyada Junjuang），從小遭父親卡山（Kasem Bunyachon）家暴，10歲時還慘遭性侵，而這家人生活也非常坎坷拮据，成年後波雅達無法釋懷小時後被父親性侵，曾多次向好友訴苦，即使會探往父親，也只是盡子女義務。

波雅達情緒崩潰那天，持刀進入父親家中，朝58歲的父親頭部、頸部狂刺，接著砍下生殖器後丟在屍體旁，警方很快在街頭找到波雅達，將她帶回警局。小時候陰影造成家庭悲劇，根據外媒報導，波雅達曾服用藥物，治療精神疾病；而案發當天因為下雨，鄰居聽不到卡山家中的動靜，而警方也在附近商店垃圾桶，找到犯案的兇器。

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(中時電子報)