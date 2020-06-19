號稱「莒光甜心」國軍女主播林佳璇，與已婚的謝姓男少校發展不倫戀，兩人還到南投清境農場，共度3天2夜跨年之旅，遭少校妻子抓姦在床，林女和謝男遭軍方處分，並列入汰除對象，想不到兩人繼續地下情，雖然少校妻子憤怒提告，由於上個月宣告通姦罪違憲，偷情兩人解套，獲檢方不起訴處分。

曾獲選《莒光園地》當家主播的林佳璇，去年9月因工作關係，認識謝姓少校後，開始對林男獻殷情，像是主動提出想參加男方私人聚會、親手做蛋糕等，讓已婚的謝男把持不住，逐漸與林女發生婚外情，兩人開始密切約會，謝姓少校甚至常常不回家。

察覺丈夫行為不對勁，少校妻子從謝男同事口中得知出軌，還和林女相約到清境農場慶祝跨年，因此少校妻子決定親自抓姦，找員警在民宿埋伏，偷情的兩人被逮個正著；婚外情曝光後，國防部對林女及謝男各記一大過，並將少校調離職位。

結果兩人不在乎處分、偷情曝光，相約到高雄遊玩，林女還高調在臉書打卡，氣壞的少校妻子對林女及丈夫提告妨害家庭，但鑿於通姦已經除罪化，因通姦罪被偵查、審判還有發監執行者，即刻解套，新北地檢署今（18日）判兩人不起訴。

(中時電子報)