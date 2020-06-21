由綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持的綜藝節目《地球人請回答》，明晚將播出「最強名嘴挑戰賽」，邀請徐展元、PAUL、安格斯、狄志偉、邱永林、麥若愚、呂文婉、許聖梅、王瑞玲、凱鈞、盧燕俐、康仁俊、謝寒冰、高仁和、黃敬平、陳泰源、艾莉絲、李行、H先生、迺哥上節目，爭奪誰是「最強名嘴」封號！到麥若愚與呂文婉廝殺對決時，麥若愚在關主還沒念完選項就答題得分，讓呂文婉悲嘆：「我死得不明不白。」

麥若愚和呂文婉的這一輪，則在歷史題當中，為了「以下什麼是跑步機的原始功能？」爭論不休，呂文婉展現答題技巧，利用刪去法抽絲剝繭判斷答案，她直言：「哪有人家用跑步機來懲罰人的～」斷言答案不可能是刑具。而麥若愚聽完她的論點，一時腦波弱還打臉自己說：「應該是一個大家想不到的答案，講刑具可能太簡單！」不過嘴上雖然這麼說，麥若愚倒也沒因此改答案，一揭曉果然成功答對得分。

最後廝殺到兩人單獨對決時，麥若愚以迅雷不及掩耳的戰法，沒等選項念完就搶答，絲毫不給對手留一點機會，還一直沒回過神來的呂文婉悲嘆：「欸～我死得不明不白耶！」麥若愚還不忘補刀：「瓜哥，你知道呂文婉為什麼錯嗎？錢太多了！從來不看鈔票，我們錢少就每天看每天數！」讓呂文婉聽了更是哭笑不得。想看更多精彩內容，敬請鎖定中天綜合台，每週一至週五晚間9點《地球人請回答》。

(中時 )