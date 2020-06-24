紅了快10年，大家還是愛穿越！

從2011年的《宮鎖心玉》和《步步驚心》熱播，開啟了一連串穿越劇風潮，到現在都快10年了，竟然還沒退流行，甚至一路燒到台灣、日本和韓國，全亞洲都出現各種神奇的穿越。

過去只懂得什麼現代人穿越回古代的先知路數，現在還有祖先跑到現代，或是小說寫一寫變成主角這類的劇情。又或是以「類穿越」的形式包裝，營造層層疊疊的謎團，讓人忍不住一集接一集看下去，只能說穿越的魅力就算到2020還是很誘人的！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出這兩年來大家討論度最高、最推薦的十大穿越劇，還沒看過的朋友可以直接收藏，好好追一波啦！

第十名：365：逆轉命運的1年

韓劇《365：逆轉命運的1年》改編自日本推理小說《Repeat》，儘管沒有大咖演員，但難得可見的驚悚奇幻劇情，讓人忍不住入坑。

故事敘述有10個人意外得到機會，回到一年前重新生活，沒想到這些「RESETER」卻接二連三死亡，最後只剩重案組刑警池亨柱和人氣漫畫家申佳賢活下來，一連串交錯複雜、懸疑驚悚的情節，默默展現出人性的真實，喜歡燒腦劇的必須追！

第九名：忒修斯之船

第九名的《忒修斯之船》則是由東元俊哉的同名漫畫改編。主角田村心因父親被判定為無差別差人案的兇手，長大過程中備受欺凌，儘管爸爸堅持無罪，仍被判死刑，沒有人願意相信他的清白。

直到田村心克服心魔，試圖到獄中探望父親時，在迷霧中重回案發前的村落，決定改變歷史，找到真正的兇手。這部片默默道出「加害者家庭」的悲哀，也從兒子為了救父不斷穿越的歷程，展現親情的可貴。

第八名：天雷一部之春花秋月

前兩部都是懸疑黑暗取向，只想放空無腦看劇，可以試試同樣是由小說改編的《天雷一部之春花秋月》。現代少女為了體驗愛情，通過VR進入武林世界，與兩名冤家少年產生情愫，發展出一系列好笑又可愛的故事。

這部瑪麗蘇網劇初期被罵美術太差、太廉價，靠著李宏毅、趙露思和吳俊余等年輕演員救活，加上完美還原小說裡讓人雞皮疙瘩、肉麻到不行的互撩橋段，看了絕對少女心氾濫啦～

第七名：手可摘星辰

遊戲公司菜鳥歷夏在測試遊戲時，因BUG無法退出，陰錯陽差以專倒夜壺的超醜宮女身分留在遊戲中，遇上皇帝楊墨後相愛相殺，怎知想要離開遊戲，就要讓愛人死亡。

由何花、羅一航飾演的這部《手可摘星辰》，是由暢銷小說及網絡人氣漫畫《深宮醜女》改編，節奏快、人物討喜，初期評價很好，不過最後男女主角人設有點崩壞，大家都去粉男二女二啦！

第六名：耀眼

再來這部口碑超好的《耀眼》，初看以為是甜甜愛情小品，結局出現驚人大反轉，慢慢回味先前劇情，真的是會直接哭出來，被封為「2019年必追神劇」真的一點也不誇張！

金惠子和韓志旼透過細膩演技，演活了為救爸爸而丟失自己全部時光的少女，無論是年輕或年老的模樣，都能把深深的感情傳達給觀眾，小鮮肉南柱赫更展現細膩演技。這部嚴格來說只是透過「類穿越」包裝，不過只要講到關鍵劇情，可就直接雷到了，建議大家可以準備衛生紙，找爸媽一起看好看滿。

第五名：傳聞中的陳芊芊

最近熱騰騰才剛播完的《傳聞中的陳芊芊》，從背景、人物到台詞都超新奇。編劇穿越進自己的故事裡，變成超壞的女二，為了回到現實，她努力搓合男女主角，卻和男主角擦出火花，意外打亂整個劇情。

趙露絲自帶靈活感，可愛逗趣，鮮甜丁禹熙則是在傲嬌裡賣萌狂撩妹，還有兩個小跟班更是笑點十足，下班放空看超療癒，略過此劇真的不行呀！

第四名：浪漫輸給你

最近開播的週日台劇《浪漫輸給你》，搬出「霸道總裁愛上你」的言情套路，宋芸樺飾演平常愛幻想嫁給富豪的出版社編輯，意外「穿書」變成言情小說裡的砲灰惡毒女配，搶下小說女主角蔡瑞雪的位置，預備和總裁張立昂大談戀愛啊！

這部劇浪漫粉紅泡泡放好放滿，連張立昂都說「超蘇超甜膩」，拿到劇本就起雞皮疙瘩，還不期待起來嗎？

第三名：慶餘年

《慶餘年》這部小說在大陸紅了幾十年，好不容易翻拍成電視劇，卻也是壓箱了一陣子才亮相。張若昀飾演的主角范閒跑到古代，靠著背出《紅樓夢》成為當代才子，放蕩不羈的性格加上驚人身世，發生一連串有趣的事蹟。

這部戲主要凸顯現代思想與古代社會的碰撞，電視劇僅改編了七集小說中的一集，續集《慶餘年2》已經在準備了，粉粉們敲碗等著呢！

第二名：The King：永遠的君主

由人氣作家金銀淑出品的《永遠的君主》，加上是李敏鎬退伍首部作品，搭配演技派金高銀，未播先就討論滿天飛，豈料播出後劇情太過繁雜，反應不如預期。

這部作品融合推理、愛情、皇室鬥爭，假設同時在大韓民國平行中，有著沒被日本攻佔、沒分裂成南北韓的「大韓帝國」，大韓帝國皇帝李袞穿越到平行時空，與大韓民國刑警鄭太乙相戀的故事。

第一名：想見你

從去年一路夯到現在的台劇《想見你》，在青春校園的基調中，加入靈魂交換元素，全劇時間線交錯複雜，更掀起全台抓兇手的風潮。

不只男主角許光漢招牌陽光笑容一夕爆紅，女主角柯佳嬿再次證明了演技，表現優秀的男配角施柏宇也備受關注，主題曲《想見你想見你想見你》紅遍兩岸三地，就連劇中穿越關鍵歌曲，伍佰的《Last Dance》都躍上熱門Ｋ歌榜。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2020年06月22日，約一年半。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019、2020年台韓陸日類穿越劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)