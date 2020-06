自媒體透露美國白宮前國家安全顧問波頓回憶錄後,在政壇造成轟動,而川普的姪女瑪莉川普下月也將出版川普家族的新書,宣稱將透露更多川普「悲慘且淫穢」等不為人知的內幕,新書尚未問世之前已擠進亞馬遜網站暢銷榜第4名。不過,川普與其家人並不希望看到自家私事遭曝光, 23日已向法院尋求臨時限制令,聲稱她已簽了保密協議,但遭瑪莉的律師反嗆:他們只不想讓大眾了解真相。

據《每日郵報》報導,現齡55歲的瑪麗(Mary Trump)是川普已故哥哥的女兒。她將在7月由西蒙與舒斯特出版社出版的新書《太多,永遠不夠:我的家庭如何創造全世界最危險的人》(Too Much And Never Enough : How My Family Created the World's Most Dangerous Man),該書形容「噩夢的創傷、毀滅性的關係以及一連串的忽視與濫用」如何造就了川普成為今日「最危險的男人」。

不過報導也指出,川普與他的弟弟羅伯特(Robert S.Trump)於23日向紐約皇后區遺囑檢驗法院申請臨時限制令,要求瑪莉與出版商西蒙與舒斯特公司(Simon & Schuster)出版新書,並指出瑪莉已違反了2001年時簽署的關於她的父親,也就是小弗雷德(Fred Trump Jr.)遺產爭議訴訟的保密協議。

不過法院官員表示,由於川普家族並未繳足相關費用,他們需要重新呈交相關訴訟資料。報導指出,遺囑檢驗法院不太可能成為此案的最終仲裁者,很有可能轉至聯邦法院。

對此,瑪莉的律師布特羅斯(Theodore J. Boutrous)表示,川普家族會對出版社施壓,正是因為它討論的事物對於公眾十足重要。他表示,川普家族根本不想讓大眾知道真相,法院不會容忍如此厚顏無恥地違反第一修正案的行為。

(中時電子報)