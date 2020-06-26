民眾黨徵召吳益政出戰。（本報資料照片）

民進黨高雄市長補選參選人 陳其邁。(圖/本報資料照)

高雄市長補選，民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁、民眾黨則徵召吳益政參戰。國會觀察基金會董事長、名嘴姚立明認為，國民黨在高雄的基本盤已經弱了，因此前途無亮。

姚立明在政論節目《新台灣加油》中表示，現在雖然是「三腳督」，不過仍然延續高雄罷韓那個時候的氣氛，就是挺韓跟罷韓的對決，李眉蓁是挺韓的，吳益政也是挺韓的，吳益政在2018年選議員的時候，掛的是親民黨，可是他仍然請韓國瑜來站台，仍然在他的看板上掛「韓國瑜唯一支持」，對吳益政來講，他也是挺韓派。

姚立明指出，現在是兩個挺韓的，跟一個反韓的在競爭，這場補選還是2018年的延長賽，所以目前會發覺包括李眉蓁的競選策略，都毫不掩飾的繼續演這齣戲，所以結果很明顯，就是國民黨提名一個根本不想當選的候選人，或者根本不能當選的候選人。

姚立明認為，韓國瑜已經被94萬人罷免，國民黨還要繼續講這件事情，說有偉大的政績，路平、水溝通，那不就是把這些人都當傻瓜一樣打臉嗎？

(中時電子報)