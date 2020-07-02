高雄市長將在下個月中進行補選，國民黨李眉蓁團隊發言人團隊，由台南市議員謝龍介擔任召集人，對於為何力挺李眉蓁？謝龍介表示，「李眉蓁的團隊都是年輕人，能將年輕活力帶進高雄，會贏得高雄市民的認同」。

李眉蓁競選團隊中，已故議長許崑源遺孀林絲娛出任主委，黨籍議員均是委員，協助地方組織。榮譽主委則邀請前立法院長王金平出任、副主任委員陸淑美、曾麗燕、莊啟旺。

發言人部分，除了曾任國民黨青年團總團長呂謦煒、高市議員陳美雅、邱于軒外，前高市新聞局長鄭照新也入列，謝龍介最後答應出任發言人，並擔任發言人團召集人。

謝龍介昨1日在臉書提到，為何力挺李眉蓁的原因，謝龍介認為，「李眉蓁的團隊都是年輕人，她將團隊的年輕活力帶出來，也將『高雄有無限發展的可能』，這種概念帶給高雄市民」，謝龍介強調，這會贏得高雄市民的認同，也因此，他認為選戰會漸入佳境。

不少網友也紛紛在謝龍介臉書留言，「讓年輕的美女兵團發言就好」、「龍介當智囊是最佳佈局」、「懷念韓市長」、「韓一開始啥都不是，是龍介力挺的」。

(中時電子報)