不甩陸東風飛彈威脅 美雙航母戰鬥群南海軍演

美國兩支航母戰鬥群在南海舉行了罕見的演習，而負責軍演的兩名美國海軍上將說，他們採取了「非同尋常」的新冠肺炎防控措施，其中包括要求所有的海軍戴口罩。

據CNN新聞網8日報導，自從「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母今年稍早因逾千名官兵染疫，而被迫停在關島後，美國海軍便採取了因應措施。以「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）為核心的第5航艦打擊群司令官維科夫（George Wikoff）周三透過電話說，所有艦上官兵都必須戴口罩，如今艦上已沒有新冠病例。

此外，以「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母為首的第11航空母艦打擊群指揮官柯克（James Kirk）說，他們也排開用餐時間，並保持社交距離，甚至讓微生物學家，還有額外的衛生醫療人員上艦。

美國海軍雙航母戰鬥群這次在南海軍演，共有超過1.2萬名海軍和海軍航空兵參與，而這是6年來美國首度舉行這類大規模演習。

先前美國海軍爆發新冠肺炎疫情，受到中方批評，並強調解放軍備戰力不受疫情影響。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特（Carl Schuster）說，美國雙航母在南海軍演，旨在向北京傳遞訊息，告訴對方，「美國海軍回來了」。

維科夫和柯克周三說，他們部署南海在於強調，美國對印太海域自由與開放的承諾。而柯克更直言，要是有國家過度聲張主權，美國就會加以挑戰。

(中時電子報)