1名鮮肉處男表示，自己因工作關係而和護理師較常來往。近來此名鮮肉處男與1位護理師交談甚歡，進而相約外出用餐。餐廳相見時，他看見與平常不一樣的護理師而且凶器十足，讓他在吃飯雙眼不知瞄向何處，因此他想上版求解老司機該如何是好？

此名鮮肉處男因工作關係，必須經常到醫院裡與護理師有所接觸。鮮肉處男與1位護理師因交談甚歡，進而有意2人相約在外共用晚餐。相約日當天，因護理師剛下班，她要求先回去梳洗一番，鮮肉處男主動表示載她回去，並在護理師家中樓下等待，過沒多久他看到1位身材姣好、凶器十足的女生而整個呆住，還沒回神過來時，女生已正在敲自己車門，向鮮肉處男示意開門，他才意識到原來是護理師。

用餐時，鮮肉處男整個雙眼不知該瞄向何處，因為護理師的「凶器」實在巨大，雙峰之間已經可以藏的下1把槍進去，鮮肉處男因要跟護理師說話，只能直視著她，不料護理師卻回鮮肉處男說：「幹嘛啦，你在看什麼」，此時鮮肉處男整個臉紅如火山爆炸似的很害羞，因此他特別上版來求解男司機們有什麼絕技能夠傳授。

有網友提出建議，「看著對方的眼睛阿，也可以在被她問說看什麼的時候試著」、「跟你約會還穿低胸就是要給你看的，不然穿T恤就好了，請行注視禮」、「用力看下去」、「你就整場約會都看後面，跟她看同個方向」，也有網友認為就是穿給你看啊，盡情給她看下去，「護理師有的玩很大的 穿低胸就故意的啊不然咧」、「這球不接還躲以為是在玩躲避球唷」、「人家都那麼大方了 當然是頭直接埋進去」、「穿那樣就要給你看 不看爆辜負她的好意」、「當然是先看眼睛，確認她沒在看你才看胸部」，也有經驗老道的網友表示「在胸口前放針孔順便當行房記錄器，回家在慢慢看啊」。

(中時電子報)