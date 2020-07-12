1位女工程師愛上自家公司的男主管，兩人還進而偷交往數十年。然而，男生最後因罪惡感選擇向正宮自首認罪後，竟然還與正宮共同打臉女工程師並提出告訴，全案判定女工程師因侵害配偶權需支付30萬元的賠償金。

此女工程師表示，自己和男主管老早就認識，雖然兩人曾有過床事戰史，但已經是數十年前的事，之後兩人便都專注在工作上。然而，男主管因內心罪惡感關係，竟打臉女工程師所說的內容，他表示自己與女工程師固定每個月都會共赴摩鐵1次，但是因男主管因罪惡感關係，進而藉機開除女工程師，想與她一刀兩斷。

法院審理時針對兩方的訊息紀錄，發現女工程師多次傳給男主管性暗示等語句，像是我夢到我們結婚、發春等很有問題。女工程師則極力反駁，因為自己的工作環境多半男性居多，經常都會開這種情色玩笑實屬正常，但不被採信。法官也認為，女工程師知曉男主管早已成家，卻仍是與他糾纏不清，還經常與男主管相約在各個摩鐵開房大戰數回合，因此判定女工程師因侵害正宮配偶權，因支付正宮30萬元的賠償金。

(中時電子報)