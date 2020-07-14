美國國務卿蓬佩奧發表有對南海主權聲明，強調大陸對南海領土與海洋權主張「完全不合法」，美國國會也發表兩黨聯合聲明「完全支持」國務院的立場。這個已空懸4年毫無作用的國際仲裁案，美國不只突然改變多年來的立場，甚至拿它大做文章。陸媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文表示，仲裁案都過了4年了，「華盛頓老年癡呆了嗎？」

有大陸「媒體網紅」之稱的胡錫進說，南海仲裁過去4年了，但蓬佩奧國務卿偏偏在它4周年時發表激烈的聲明，「華盛頓老年癡呆了嗎，患上了行動遲緩症了嗎，要過4年才放這個炮？」

胡錫進分析，華盛頓的目的顯然是要攪動南海局勢，要煽動東盟國家強硬對抗中國，做美國遏制中國戰略的炮灰，東盟國家千萬別上美國的當。美國現在深陷疫情，國內一塌糊塗，它看著咱們東亞疫情控制得好，它就往南海裡扔石頭，希望濺起浪花，攪亂東亞的和平與發展。

胡錫進說，美國國際行動力弱了，主要就靠蓬佩奧、歐布萊恩的那幾張嘴了。南海30多年沒打仗了，這兩年《南海行為準則》磋商進展挺順利的，美國現在就希望越南或者菲律賓等國家跟中國撕破臉皮對抗。一旦與中國發生軍事衝突，美國到時候會和你們並肩戰鬥嗎？誰會吃最大的虧？

他表示，每個國家都有愛國主義，稍微激烈些就成了民族主義。亞洲國家之間要彼此尊重對方的愛國主義，千萬不能以為就自己的愛國主義最牛掰，別人都要向它作揖低頭。

如果有哪個國家想借助美國的杠杆來壓中國，這樣的遊戲太危險了，就是掉進了美國挖的坑，說實話這樣的遊戲不是亞洲某個國家玩得起的。在南亞的印度，總有一些激進勢力鼓吹聯美抗中，他們在加勒萬河谷是得了便宜，還是領受了教訓呢？現在中印共同推動邊境局勢降溫，是真正的理性和智慧。

胡錫進最後說，東南亞國家與中國有著漫長的交往史，西方人對我們這個地區從人種到文化從來就沒有真正尊重過。他們過去來這裡殖民，現在他們想用地緣政治手段繼續控制這裡，而亞洲不應該只生產華盛頓的棋子和杠杆。

(中時電子報)