1名為人父親的爸爸，竟多次趁夜深人靜時，溜入自家16歲女兒的房間硬上她5次以上，女兒掙扎時反問爸爸為何要這樣做，沒想到此名禽獸爸爸竟說：「去外面找女生太貴了，妳不用錢」，女兒被爸爸壓在床上聽到這番話時徹底崩潰了，全案將此位爸爸以家暴妨害性自主罪判處7年10個月。

此名16歲少女曾聽到，爸爸與朋友在家裡小酌相聚時提起，「你等著看我絕對會將我那話兒進入我女兒裡面」，躲在樓上聽到此番話時，少女瞬時害怕不已，但因她不夠成熟，只敢藏在心裡不敢跟任何提起。

某天，少女在熟睡時，突然感覺有個重物壓在自己身上，她睜開眼睛竟發現，自己的親爸爸早已全身脫光，將自己完全壓死的無法動彈，過程中她不停掙扎反問，想不到爸爸的回應竟是「去外面找女生太貴了，妳不用錢」，隨後就被爸爸的大手摀住，轉眼間她感覺有股炙熱的異物進入自己下體裡，她此時無法相信自己的親爸爸會對自己做出如此禽獸般的行為，事後爸爸竟還恐嚇她不准說出，丟了1000元在床上，就離開少女的房間。

經那次過後，爸爸還多次潛入少女房間，總共侵犯少女高達5次以上，導致少女後來得了精神病，還不時半夜驚醒大哭，直到少女鼓起勇氣向媽媽表示，才向此位禽獸爸爸提出告訴。

法院出庭時，少女爸爸竟聲稱是因為她交男友，作為人父相當擔心自己女兒，才會趁媽媽外出時，要求女兒將衣服脫光，目的是要幫她檢查是否身體有問題。經由法院嚴刑逼問下，爸爸才坦承自己有將自己私處碰觸女兒的下體。法官認為，雖然爸爸大力辯駁，但針對少女的證詞可以得知，她的爸爸的確是對她做出禽獸不如的事，因此判定爸爸7年10個月的有期徒刑。

(中時電子報)