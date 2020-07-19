國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，並將在下周25日成立競選總部，印刷的邀請卡上顯示有競總榮譽主委王金平、高雄已故前議長許崑源，競總總幹事和李眉蓁敬邀。但卻有網友好奇，「會邀請李四川(川伯)，站台助選嗎？」。

高雄市長補選將於8月15日舉行，目前許多民調仍顯示由民進黨推出的候選人陳其邁領先，其次則為國民黨推出的李眉蓁以及民眾黨推出的吳益政。而李眉蓁近期在候選人抽籤號次抽到3號，今日的行程則是上午到柴山健行，下午搭渡輪到旗津老街走訪。

具藍營色彩的公益粉專「台灣美公益後援會」今凌晨在臉書PO出李眉蓁競選總成立邀請卡，正面顯示，競選總部就位在高雄市三民區建國一路463號上。並寫下「高雄事，我的事」，左下角還有李眉蓁的親筆簽名印刷。粉專則寫下「全力以赴，高雄市女市長」。據聯合報導，國民黨為拉抬李選情，也擬派14位縣市長在競總成立當天合體為她站台。

網友看完邀請卡，紛紛留言表示，「建議請前副市長（川伯）助選」、「真希望韓市長能現身造勢」、「李眉蓁加油」、「不要放棄表現自己的機會，不然人家會以為你選假的」。

而對於有藍營支持者盼韓輔選，李眉蓁日前在專訪中透露，曾邀前市長韓國瑜輔選，但韓怕害到自己，而沒敲定行程。李四川則是在卸任副市長後，返回民間公司任職。

李眉蓁競選總部成立邀請卡。(圖/翻攝自 台灣美公益協會 臉書粉專)

李眉蓁競選總部成立邀請卡。(圖/翻攝自 台灣美公益協會 臉書粉專)

(中時電子報)