七股妙惠居士林課輔班成立16年，從國小到高中都有，今天結業典禮，場面溫馨。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

七股妙惠居士林創辦的七股區國小課後義務輔導班，19日舉辦結業典禮，包含國小、國中、高中的結業生，每人都獲贈貼心禮物，國小結業生每人一輛腳踏車，國中、高中結業生也獲贈手錶，包括市議員方一峰、七股區長徐屏屏等，也到場參與結業典禮，鼓勵他們繼續努力向學。

佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄，則向院內同仁及企業界友人，募集共25萬元，除了添購8輛腳踏車外，其餘全數捐贈給妙惠居士林，做為課輔班的經費，繼續照顧這些弱勢學生。

妙惠居士林創辦人吳文正表示，感謝各界愛心人士對這群弱勢家庭孩子的鼓勵、關懷，讓孩子們感受到人間溫暖。他提到，這些在課輔班輔導的學生大都是單親或隔代教養，或者是家庭經濟狀況不佳的學生，希望他們不要因為環境因素而影響行為走偏，造成社會問題，因此學生放學後，就會到課輔班繼續接受輔導寫功課，家長就算還沒下班，也不用擔心孩子會不會去做不正當的事。

執行長魏璟芳說，七股區課後輔導班開辦迄今16年，一開始只是國小班，但現國中班也邁入第5年，高中班第2年，今年結業的學生，國小班有8人，國中班有11人、高中班有23人，合計共有42位學生，從學校畢業，也自課輔班結業。

結業典禮於上午在七股區大埕里漁民活動中心舉行，不少地方人士與民意代表都到場共襄盛舉，贈送結業禮物，也有志工協助典禮的進行，中午課輔班也準備佳餚，大家一起享用，場面溫馨。

(中時 )