隨著許多地區開始進入夏季，加上越來越多人認為騎單車是比較安全的交通方式，現在世界各地的人都開始選擇用單車代步。Google 地圖自 2 月以來所收到的單車路線規劃要求大幅增加，上個月甚至暴增 69%，創下有史以來的最高記錄。Google 地圖產品經理 Vishal Dutta指出，十年前Google 地圖增加了單車路線，至今在將近30個國家推出，每天都有上百萬人使用這項功能。隨著人們騎乘單車的習慣改變，特別是在疫情期間這項習慣更深入日常生活，Google也不斷更新資訊以幫助使用者發現最具參考價值的自行車道。而最新的一向更新則是在10座城市的新增單車共享路線及停靠站資訊。

持續優化地圖上單車路線資訊

為提供最新的單車路線，Google不僅採用機器學習技術和複雜的演算法，還會搭配參考來自政府機關和社區貢獻內容的圖像和資料，掌握實際路線狀況。此外，也會將不同類型的自行車道，以及附近較不適合騎單車的街道 (例如隧道、階梯和崎嶇不平的路面) 都納入考量，以便為使用者建議最順暢的單車路線。不僅如此，Google還會顯示路線的平坦或陡降程度，讓單車騎士可以先預期接下來的路程可以騎得輕而易舉，還是會氣喘噓噓。

然而，最佳的單車路線總是在變化，Google也持續努力為使用者提供最新資訊。舉例來說，許多城市在疫情期間為了鼓勵民眾騎單車，開始增建和拓寬自行車道，以便容納更多單車通行。Google預計在接下來幾個月內，將會陸續納入數十萬條新的自行車道資訊。當地政府機關可透過「地理區域資料上傳」(Geo Data Upload) 工具提供相關資訊，以將最新的自行車道資訊整合到 Google 地圖中。

新增10座城市的單車共享路線及停靠站資訊

選擇騎單車的人變多了，就會出現購買新車、修理舊車，或是轉而使用共享單車這些需求。事實上，全球的「附近 單車維修」關鍵字 搜尋熱度在上個月創下歷史新高，是去年同期的兩倍以上。

如果你是偏好使用共享單車服務的騎士，Google也將推出更多詳細資訊。去年在 Google 地圖中導入了共享單車即時資訊查詢功能，方便特定城市的旅客找到共享單車站點，以及查看目前該站點可供租借的車輛數。共享單車服務供應商在疫情期間紛紛觀察到使用量遽增的情況，因此，使用者能不能輕鬆快速地查看預計前往的站點目前是否有空車，以及目的地附近有沒有停車架可以還車，這些資訊對共享單車服務的使用者來說都變得更為重要。

從現在開始，當你搜尋單車的路徑規劃，就可以在點到點的路線規劃功能中看到共享單車資訊。如果你要從甲地到乙地，Google會詳細標出每個步驟，首先會依據即時的可租賃單車數量顯示，引導你走到最近的共享單車站點，接下來再根據即時的停車架可用情況，為你導航到距離預定目的地最近的還車站點，最後再為你提供從該站點到目的地的步行路線。另外，針對部分城市，Google 地圖還會顯示連結讓你直接開啟相關的共享單車應用程式，以便預訂和解鎖單車。

在接下來幾周，共享單車路線規劃將在10座城市推出，也就是台灣台北市及新北市 (YouBike)、美國芝加哥 (Divvy/Lyft)、美國紐約市 (Citi Bike/Lyft)、美國舊金山灣區 (Bay Wheels/Lyft)、美國華盛頓特區 (Capital Bikeshare/Lyft)、英國倫敦 (Santander Cycles/TfL)、墨西哥墨西哥市 (Ecobici)、加拿大蒙特婁 (BIXI/Lyft)、巴西里約熱內盧 (Bike Itaú)、巴西聖保羅 (Bike Itaú)。有相關使用需求的朋友，可以多多查看Google Maps是否已更新加入上述服務。

(科技)