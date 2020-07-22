高雄市環保局北鳳山區清潔隊一名余姓隊員，遭檢舉上班時間，鼓吹清運班隊員連署罷免鳳山區議員，遭批評行政不中立，引起外界關注。對此，高雄市環保局也做出回應，表示同仁上班時間不得有任何違反行政中立之行為，查若屬實將依規定提報懲處。

環保局表示，經查閱相關檢舉影片，該員於上班時間確有鼓吹同仁參與連署罷免，並唆使同仁遷徙戶口至鳳山參與罷免活動等行為，已嚴重違反公務人員需行政中立之規定，將依規定提送職工考核委員會議處。

另外，余姓隊員被爆料遷戶口賺取加班費一事，環保局則說，是屬戶籍居住於鳳山的同仁，於投票當日有依規定出勤需求者，應依勞動部函示「勞工同意於投票日出勤者，應加給該工作時間工資，且應不妨礙其投票」，故並無所謂賺取加班費一說。

此事爆發後，環保局強調，除加強清潔隊紀律管理外，並責請各區清潔隊所屬人員落實行政中立，並重申相關檢舉案件處理均恪守法定程序處置，若有任何具體違法事證，將依法處理。

(中時新聞網)