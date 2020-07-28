路不平惹議/北投道路不平惹民怨 鄰近國小學童安全家長憂

路平真的很難嗎？北市有名網友將北投路不平照片，投書到地方粉絲團掀起熱議討論，而鄰近國小學童安全問題，也令家長也相當憂心。

北投國小位在中央北路一段上，凹凸不平路面，百名師生安全問題掀起討論。(照片/游定剛 拍攝)

日前有名網友投書到《我是北投人》粉絲團詢問「有人覺得中央北路北投國小，那條路超級不平嗎？每次騎車經過都快飛起來了。」位於台北市北投區中央北路是北投當地居民通行，重要的交通道路之一，而中央北路上的北投國小也有上百名師生，每天上下學的必經之路，學童的交通安全問題，也令家長也相當憂心。

中央北路一段道路共同整合工程，造成路面凹凸不平，鄰近學童安全問題家長憂心。(照片/游定剛 拍攝)

路到底有多不平?《中時新聞網》記者騎摩托車實測，中央北路一段短短不到幾百公尺，整條道路可見多處臨時補丁、凹凸不平狀況，記者的摩托車，像是開越野車不停上下震動多次，可說是險象環生。北投國小教務主任劉一慶受訪表示，針對中央北路一段道路施工，造成路面不平整問題，校方持續在關注，也相當重視學童上、下學的安全，不僅安排導護人員協助，更會在課堂上與學童加強宣導用路安全須知，目前暑期仍有課後輔導、才藝班小朋友，這部分都有延續做到，可讓家長可放心。

中央北路一段道路共同整合工程，路面凹凸不平，當地居民交通問題堪憂。(照片/游定剛 拍攝)

據了解，北投區中央北路一段北市府工務局接下來排定水利處水溝更新，接下來才由新工處進行全段路面銑刨重鋪，預計今年9月底前完成全部工程。台北市議員張斯綱表示，近日收到不少民眾投訴，目前已請相關單位在最短時間內，將管線統整好，讓道路恢復平整，但由於工程牽涉單位多，大家拖拖拉拉、互踢皮球，期盼督導工程的副市長拿出魄力來，還給用路人及學童完整的道路環境。

中央北路一段道路共同整合工程，造成路面凹凸不平，北市議員張斯綱批北市府相關局處互踢皮球。(照片/市議員張斯綱辦公室 提供)

(中時新聞網)