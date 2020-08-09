美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)9日下午搭乘美國空軍行政專機抵達松山機場訪台3天，取經台灣防疫經驗，週一(10日)預計也將在疫指中心簽署「台美衛生合作備忘錄」，將拜會蔡英文總統、並與外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中等人會面。也讓一些網友好奇，「美國衛生部長很大咖嗎？」，引起不少網友熱議，「美國都派航母在附近了」。

台美斷交後最高層級！美衛生部長訪台將簽備忘錄。(中天新聞)

北京大學海洋研究所「南海戰略態勢感知計劃」，9日在官方推特發文，美國「雷根號」航母與安提頓號巡洋艦，上午現身在東海。同時間也有另一架P-8A反潛機從南海沿著西北方大陸沿海偵巡。大陸外交部發言人汪文斌日前在記者會回應阿札爾來台指出，陸方堅決反對美台官方往來，已向美方提出嚴正交涉，並要求美方恪守「一中原則」和」中美三公報」規定。

對於阿札爾於本周率團訪問台灣，美國在台協會表示，阿札爾是6年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員，此次歷史性的訪問將強化美台夥伴關係，並促進美台對抗全球新冠疫情的合作。

批踢踢網友發文。(圖/翻攝自 PTT論壇)

對此，有網友在批踢踢八卦版PO文詢問，「衛生部長在美國很大咖嗎？阿薩爾(阿札爾)這幾天的禮遇會是什麼規格?有沒有卦？」。貼文一出吸引不少網友留言回應，「美國第12大，可以這樣解讀」、「第十二順位繼承總統」、「可以坐專機來台，你說呢？」、「美國總統繼承順位第12位 其實還頗大的」、「搭美國國旗專機」。也有網友說，「美國都派航母在附近了」、「美艦隊群在附近繞」、「航空母艦在保護他，你說大不大」。

據美國現行的《總統繼任法案》（Presidential Succession Act of 1947）規範繼任順序，「衛生及公共服務部」部長排在第12位，順序高於出生臺灣的美國聯邦運輸部長趙小蘭。

(中時新聞網)