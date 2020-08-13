全球新冠肺炎疫情仍處於警戒狀態，也因為疫情不能出國遊玩，因此台灣國內旅遊大爆發，假日任何旅遊景點都是人潮，連外島也成為熱門的出遊地點，而合歡山上的武嶺，一直都是遊客喜歡的地方，日前有一名男子背對監視器，脫下褲子露屁股，還做出奇怪舉動，照片被PO上網後，網友不禁納悶「他到底在幹嘛」？

男子突然對著監視器脫褲(圖片取自/爆廢公社)

一名網友在臉書社團「爆廢公社」上傳監視器的截圖照片，地點就位於武嶺標誌旁邊，大約晚間10點多，一名男子突然脫下褲子，露出光溜溜的屁股，接著做出卡通《蠟筆小新》裡動感超人的勝利招牌動作，男子友人則是在旁邊低頭滑手機，網友則在文章中標註「就在剛剛，我看了什麼」。

男子奇怪行為全被監視器拍下，也被原PO目睹一切發生過程，照片曝光後，許多網友納悶男子行為，紛紛留言問說「他到底在幹嘛」、「雖然是晚上，但還是令人不舒服」、「感覺是故意的」、「很明顯就是故意對監視器做的」、「無聊的人好多」、「不敢露前面喔」。

而這名男子因為在公眾場所，脫褲子露出屁股，還被政府設置的監視器拍下，恐怕已觸犯《社會秩序維護法》，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，可以處新台幣6000元以下罰鍰。

(中時新聞網)