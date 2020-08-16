三立八點華劇《我的青春沒在怕》粉絲見面會

三立八點華劇《我的青春沒在怕》主要演員16日走出攝影棚，舉辦戶外粉絲見面會，唐禹哲、蔡黃汝、王家梁、程予希、陳敬宣、臧芮軒、謝翔雅、喬雅琳、孫沁岳、張雁名、侯彥西、徐謀俊全員到齊，為劇衝人氣。活動中13位演員大玩「抱在一起」的大風吹遊戲，大家不顧形象，不管天熱全部黏在一起用各種姿勢搶位置，台上的大亂鬥，讓台下粉絲high到不停尖叫。

唐禹哲、蔡黃汝在《我的青春沒在怕》劇中互相確認心意，蔡黃汝提出交往七天鑑賞期，轉眼間期限已到，試用期過關，兩人即將在螢幕前獻出浪漫之吻，唐禹哲說那天在河堤邊拍吻戲，河堤上佔了滿滿的人潮，許多婆媽都在旁邊問「是在拍什麼戲？」更有阿伯在他們要親下去的時候大喊「親下去」。蔡黃汝表示畫面拍出來很唯美，但其實現場有許多干擾，她笑著形容現場「很像在動物園」，自己則像被人觀看的動物。

張雁名、臧芮軒、蔡黃汝、唐禹哲、程予希、王家梁見面會上擺出CP親密Pose。（羅永銘攝）

《我的青春沒在怕》主要演員16日走出攝影棚，舉辦戶外粉絲見面會。（羅永銘攝）

問到最喜歡接吻的地點，唐禹哲表示，他屬於感覺來了就親，覺得在頂樓看著夜景接吻特別浪漫，那樣的氛圍很像有鏡頭在360度旋轉拍攝。至於許多新世代年輕人認為接吻不代表承認對方，只是熱情的表現，蔡黃汝自認還是比較保守，是男友才能接吻。

聊到大家難忘的接吻經驗，程予希的初吻在高中時期，有一年冬天，喜歡的男生忽然靠很近想要吻她，沒想到她打了一個大大的噴嚏，還需要用衛生紙擤鼻涕，當天的初吻宣告失敗，直到隔一天才正式獻出初吻；臧芮軒曾和男友邊走樓梯邊接吻，結果階梯沒踩好，差一點摔倒。王家梁在該劇至今還沒有吻戲，談到自身接吻經驗，他笑說「只有最好，沒有最糟」，不過每回在捷運上看到大膽開放的年輕人有親密舉動，他都覺得很受不了，也自爆比較喜歡姊弟戀，交過大他4、5歲的姊姊，對他來說姊姊的頻率比較聊得來，想法跟價值觀比較容易搭在一起，但缺點是姊姊比較會有想結婚跟生小孩的壓力，他則認為結婚是一輩子的事情，必須深思熟慮。

唐禹哲、蔡黃汝見面會上擺出CP親密Pose。（羅永銘攝）

唐禹哲、蔡黃汝見面會上擺出CP親密Pose。（羅永銘攝）

張雁名與臧芮軒兩人在劇中是「大叔與小蘿莉」，現實中張雁名交往過小他12歲的女友，坦言剛開始時確實有代溝，女生常會用一些流行術語，像是前陣子流行的「是在哈囉」，他還以為是在打招呼。臧芮軒現場考他最近很紅的網路用語「像極了愛情」，他也完全霧煞煞聽不懂。他說，因為當時的女友比較年輕，正處於愛玩的年紀，常會有交際應酬等夜生活，而他現在到了晚上10點就覺得好像該睡了，種種的落差讓這段剛萌芽的戀情維持半年多就無疾而終。還有次他在浪漫氣氛下吻女友，不料女友太投入沒發覺高跟鞋踩住他的腳，他忍耐了約10秒但實在太痛，只好跟女生說：「妳踩到我的腳了！」當下氣氛十分尷尬。

(中時 )