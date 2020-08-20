40歲女星小嫻（黃瑜嫻）最近到墾丁打工換宿，失婚兩年的她爆出和小她1歲、過去演出《麻辣鮮師》走紅的男星金剛（李信樵）交往，小嫻受訪時大方認愛追求幸福，引來不少網友祝福，然命理師王馨怡卻不看好，直言兩人個性差異還是最大隱憂，可能不如眼前看到的契合。

小嫻2012年和球星何守正在紐約登記結婚，成為人妻後小嫻多次被問到生育問題，她總輕鬆表示順其自然，3年前承認不孕，但仍會積極找代理孕母拚生，2年前兩人黯然離婚，外界將主因指向生子難關、婆媳問題等，小嫻沒多回應，但強調仍相信愛情。

另一方面，18年前演出《麻辣鮮師》出道的金剛，2009年轉往香港發展，與香港小姐張嘉兒、藝人陳蕊蕊傳過緋聞，近年他回台灣耕耘，去年認戀「國光女神」梁云菲，今年4月閃電分手，梁云菲受訪說對金剛仍有感情，兩人分開並非有人劈腿，她主動提分手，只因隱忍他大男人主義累了，直言：「我像他的寵物」。

據《三立新聞網》報導，對於小嫻和金剛這對剛萌芽的情侶，命理師王馨怡卜出「既濟卦」，意指「事情完成」，若能水火交流可以相輔相成，反之兩人會互噬，有「隱藏衰敗的預兆」，從此看來兩人個性可能沒那麼合，因此王馨怡建議兩人要多相處理解彼此個性不同處，若有意結婚，也好進展到下一步。

(中時新聞網)