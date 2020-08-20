一名在餐廳擔任經理的男子，日前深夜前往同在餐廳工作的女服務生家中，卻突然在床上昏迷失去意識，送醫後確認死亡，女服務生表示兩人在床上談公事，但警方在死者包包裡發現壯陽藥，認為可能是因為藥物造成心肌梗塞，但詳細死因仍有待警方調查。

這起離奇猝死案發生在香港西營盤，46歲的李姓男子平常有抽菸、還有熬夜的習慣，今年6月李男感覺身體不對勁，到醫院檢查後發現罹患心絞痛、及高血壓，同時李男也曾向朋友抱怨，因為工作壓力大導致心絞痛時常發作。

根據外媒報導，李男與餐廳另一名女子交往並同居，和報案的丘姓女子都在同一間餐廳工作，命案發生當晚，李男深夜造訪丘女家，凌晨感到上不適、嘔吐，隨即失去意識倒卧床上，嚇壞的丘女緊急報警，將李男送往醫院搶救仍不治，之後丘女向警方表示，與死者是上司及下屬關係，事發前兩人在住處討論公事。

警方在李男包包中發現兩小瓶壯陽藥「Bangladesh King Tiger（孟加拉虎王）」，其中一瓶裡面只剩少量藥丸，懷疑李男是吃壯陽藥之後猝死。醫生也提醒，大部分壯陽藥都含有用作治療陽痿的西地那非（Sildenafil）成份，是威而鋼主要成分（俗稱偉哥），可能會害心臟病患者引發心肌梗塞，勸心臟病患者千萬不可以服用。

(中時新聞網)