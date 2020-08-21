桃園男弒母斬頭、嘉義殺鐵警案皆判無罪，民眾譁然，也引發社會安全網補漏討論。衛福部心理及口腔健康司司長諶立中昨（20日）表示，我國首間司法精神病院最快在2個月內定案。對此，「宅神」朱學恒表示完全支持，更諷刺表示，希望亂判的法官都能夠住進去，以後不要出來危害社會了。

桃園梁姓男子前年「弒母斬頭丟下樓」，一審遭判無期徒刑，但台灣高等法院20日卻大逆轉判決無罪，原因是根據醫院鑑定，梁男殺人時因吸毒導致無辨識能力，依刑法19條，依法不能處罰，因此改判無罪。

去年7月鐵路警察李承翰遭鄭姓男子刺死一案，4月嘉義地院也認定鄭嫌罹患思覺失調症、無辨識行為違法能力判決無罪，當時就罵聲不絕。

衛福部心口司司長諶立中昨表示，設置司法精神病院一案，日前由政委林萬億主持，國內第一間司法精神病院設置地點，目前初步決定一處，最快二個月內定案，目前只等行政院長蘇貞昌拍板定奪。

「宅神」朱學恒對於設置司法精神病院，表示「完全支持」，更諷刺地說「希望讓那些亂判的法官都能夠住進去，以後不要出來危害社會了，那麼愛判各種人渣無罪可以在院裡面用蠟筆自己判者玩啊」。

網友們也紛紛回應：「建議蓋在法院旁邊，可以就近輔導和善盡法官對社會的責任」、「這間就蓋在法官宿舍旁邊吧....讓法官就近輔導...一定有加倍的功效」、「我覺得把犯人判到法官家教化可能會比較好」、「學美國判終身精神病院立馬正常過來」、「個人造業個人擔，這精神病院費用應該由法官來出」、「判給衛生局還不如判給環保局，看是要掩埋當堆肥，還是送焚化爐出來還可以當再生料」。

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(中時新聞網)