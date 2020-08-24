一位在半導體公司上班的吳姓男子，在去年透過手機遊戲「極速領域」認識兩位未成年的少女，並利用金錢誘惑或假以男女朋友的關係拐騙其發生性關係。經被害人家屬發現後報警提告，法院依法判處2年有期徒刑，緩刑五年期間交付保護管束。

據判決書指出，吳男先在2019年2月在手遊「極速領域」上認識了當時年僅15歲的少女小滑（化名），不久後兩人約出來見面，他便提議以6000元為代價，換取和小滑發生性關係。小滑原無此意，但受金錢誘惑下便點頭同意，當日兩人就前往高雄某摩鐵發生了性行為。

而又在2019年4月，吳男在同個手遊上認識了另一位當時僅13歲的少女阿玲（化名），兩人迅速發展成男女朋友關係後，吳男便多次利用阿玲在校的空檔，在她同意的情況下，帶她回宿舍或直接在校門口的路邊玩起車震，前後共發生6次性關係。

事跡敗露則是因為小滑母親查看其手機，發現聊天內容有鬼才報警；阿玲則是告知父親交男朋友，事情才因此曝光。小滑偕同母親，阿玲偕同父親與驗傷報告，雙雙赴警局提告。

大橋頭地院經查後，吳男坦承其犯行，並於開庭前已與小滑母親以60萬元賠償金達成和解；法官衡量其無前科，於6日依妨害性自主判處其2年有期徒刑，予以緩刑5年，期間交付保護管束，且須提供120小時的義務勞務，並參與5場法治教育，全案可上訴。

(中時新聞網)