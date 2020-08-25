一隻小蜜蜂惹出大禍！一輛南投客運日前從日月潭車站發車，行程是前往埔里，司機才剛上路沒多久，一隻蜜蜂突然從車門飛進來，而司機為了把蜜蜂趕走，拿帽子揮舞，結果不小心失控撞上旁邊腳踏車行，店員也被撞倒在地，事後包紅包致歉，卻被店員家人酸到爆。

魏姓店員遭撞飛(圖/翻攝照片)

意外發生當天，客運司機停靠水社站讓乘客上車，一隻小蜜蜂趁機從打開的車門飛進車裡，圍繞著司機飛舞，似乎想要「攻擊人類」，因此司機拿起帽子揮舞，試圖想要趕走蜜蜂，結果一時沒握好方向盤，擦撞旁邊的腳踏車店，連帶撞上22歲的魏姓店員。

意外遭到波及的魏姓店員，右胸、右小腿、還有髖部皆有擦挫傷，休養2天才能恢復上班，店員的家人抱怨，肇事司機完全不聞不問，直到意外發生5天後，才探訪魏姓店員，表示保險公司會處理，並包200元紅包，「讓傷者壓壓驚」，家人認為司機處理方式非常沒有誠意，酸這包紅包是「超級大紅包」。

針對受傷店員家人抱怨，南投客運表示，對腳踏車店家、還有魏姓店員相當抱歉，意外發生後也2度派人前往關心，且保險公司也已經著手處理賠償問題，一定會盡速給予後續結果，絕對會負責到底。

(中時新聞網)