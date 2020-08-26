8月25日七夕情人節，這時單身的男女，更容易感到寂寞，高雄一名男子離婚至今一直沒有另一半，單身的他決定「找快樂」度過情人節，指定一名身材傲人、擁有D奶的43歲逆天熟女服務，警察在飯店門口聽兩人「激烈撞擊聲」，待男子發洩結束後，才衝進門逮人。

高雄七賢一路的一棟大樓，多次被民眾投訴裡面從事非法性交易，警方經過蒐證後，在情人節當天進行埋伏，下午大約5點多，31歲的許姓男子進入大樓，因為形跡相當可疑，警方決定跟著他進入飯店，果然在房間門口聽到瘋狂的恩愛聲音，警方進門逮捕，現場查獲4個保險套、還有現金3500元。

這名涉嫌賣春的43歲黃姓熟女，一頭長髮、當天穿露肩粉紅格子上衣、白色短裙，且身材保養得宜、擁有傲人上圍，加上服務技術非常好，是應召站的紅牌，許男被逮捕後供稱，因為情人節感到寂寞，想找個人抱抱，因此決定花3500元找快樂，對於黃女的服務，更是讚不絕口。

事後許男作證，他是經由美容坊的張姓男子介紹，兩人用line連絡並告知飯店房號，店家再聯繫應召女前往並完成性交易。警方也隨即逮捕張男，雖然張男否認，但兩人對話紀錄中一句「妹妹服務時間多久」露餡，警方查扣當天營業所得1800元、監視器等證物，美容坊負責人方男、櫃檯張男，依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署，黃女及許男則依違反社會秩序維護法裁處。

(中時新聞網)