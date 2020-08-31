淡水警方找到車輛（戴上容翻攝）

高雄市一位14歲劉姓女國中生29日搭高鐵北上至新竹與網友見面，隨後上了一位陌生人的車後隨即失聯。今日稍早，警方在新北市盤查到當初於高鐵新竹站載少女的車輛，盧姓駕駛面對警方的攔查則驚慌的重複說著：「不清楚、不認識」。

據《ETtoday新聞雲》報導指出，警方今日下午在關渡橋下看到一台銀色豐田轎車，疑似就是在新竹高鐵站外載走少女的嫌疑車輛，警方便一路緊緊跟隨到淡水馬偕醫院後，隨即攔下盧姓駕駛盤查。而盧男卻驚慌失措還鬼打牆的說六字：「不清楚、不認識」。

盧姓駕駛初步還謊稱是少女在永和搭他便車，經訊後，盧男才鬆口吐實情。他表示，29日下午他在高鐵新竹站遇到小女孩攔車才載她北上，傍晚時抵達永和環河路，並在河堤邊讓她下車，盧男便隨即開車駛離，但閃爍其詞，並未交代事後自己駕車前往何處。而對於白牌車的來源，盧男也僅回覆是向邱姓朋友購買的二手車。警方更透露，盧男對於少女確切的上下車時間以及搭乘金額都沒有做確切說明。

高雄市警局三民二分局攜手新北市警協力辦案，同時也加派警力北上，全案將以少女安全為優先考量。據悉，警方已掌握多位嫌疑人，將不會放過任何可疑線索，積極偵辦中。

(中時新聞網)