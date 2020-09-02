蔡英文總統宣布將開放含瘦肉精美豬和30月齡以上美國牛肉進口，引發各界譁然，國民黨更準備發動抗爭！有評論認為，台灣養豬重鎮多是傳統綠營票倉，且政府砸下新台幣百億基金以及官員近日頻走地方安撫基層，藍營抗爭能量難以施展。

民進黨政府以行政命令通過瘦肉精美豬解禁，引發在野黨反彈，國民黨擬將反對力量進一步升溫，31日串聯22縣市議會舉行記者會，提起「顧健康、拒美豬」訴求。國民黨文傳會主委王育敏日前表示，不排除會上街抗爭。據悉，政府以一紙行政命令解禁瘦肉精美豬，國內養豬戶氣到跳腳，已策劃號召豬農北上抗議，國民黨也會聲援。

據《中評社》報導，全國前五大養豬縣市依序為雲林縣、屏東縣、彰化縣、台南市、嘉義縣，佔比就超過八成五。台灣牛肉產地位於雲林、彰化、高雄、屏東。全台畜牧業都是位於深綠選區，政府此舉會造成多大影響，引起關注。

美豬開放進口引起豬農反彈，但農委會主委陳吉仲頻與豬農「事後溝通」，30日到桃園肉品市場與桃園養豬業者座談，31日更出席養豬協會在苗栗召開的閉門會議，安撫基層。為穩定豬農收益，政府除將設置百億養豬產業基金，還將祭出六大措施，讓國內毛豬拍賣價在生產成本、每公斤65元以上。該評論認為，各地養豬協會都在看政府會拿出多少誠意，並觀望是否要進行抗爭。因此，國民黨要點燃這個議題顯得不容易。

(中時新聞網)