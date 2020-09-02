蔡政府日前突襲宣布開放含瘦肉精美豬，雖引發議論，但豬農、民間團體的反彈聲浪，卻不如馬政府執政時期。此外，農委會主委陳吉仲雖遭豬農「閉門砲轟」，但傳出陳吉仲事先早已「超前部署」，導致這次豬農反彈力道遠不如當年，連藍營想串聯抗議都遇阻力。

總統蔡英文28日決議，開放含萊克多巴胺(瘦肉精)的美豬及30月齡以上美牛進口。政府此舉雖引起不小風波，但從豬農、民間團體的反應來看，反彈聲浪遠遠不如馬英九執政時期。且令人意外的是，國民黨一度聯絡各地養豬協會尋求合作抗爭，遭冷淡對待，據《鏡週刊》報導，關鍵人物就是早已經營部署的陳吉仲。

該報導指出，有黨政人士表示，陳吉仲接連面對非洲豬瘟防疫、口蹄疫拔針等挑戰，花了不少工夫，陸續與各縣市豬農及養豬協會等業界代表溝通，使農委會獲得豬農信任。開放美豬牛一事也早已預先沙盤推演，提出減緩產業衝擊的百億基金等因應策略，使業者不至於倒戈。

豬農、民間團體對於蔡政府開放含萊克多巴胺(瘦肉精)的美豬及30月齡以上美牛進口一事，反彈不如外界想像的大！前國民黨立委陳學聖日前便感嘆表示，如果社運團體「惦惦無聲」或「無力」，政府碾過反對黨的坦克，「離你們也不遠了」。他也列出2012年反瘦肉精美牛的NGO團體，並向這些連署團體呼籲，要擋住美牛、美豬進口，靠立法院反對黨沒輒，唯有社會力反撲，政府才知道怕。

對於民進黨政府以行政命令通過瘦肉精美豬解禁，國民黨擬將反對力量進一步升溫，31日串聯22縣市議會舉行記者會，提起「顧健康、拒美豬」訴求。國民黨數位黨部APP昨正式上線，並貼出「22縣市議會黨團站出來，團結抵抗瘦肉精毒豬」。傳出國民黨不排除發動反美豬公投，目前仍在研議中，若定案的話，將力拚明年8月28日投票。

(中時新聞網)