台北市一位張姓婦女8月9日在臉書PO文「我的婆婆殺了我」，淚訴不堪承受婆婆多年言語霸凌，走上絕路，而娘家竟是看到臉書動態才知女兒離世。此文累計上萬名網友轉發與留言，紛紛怒喊「還她公道」。被指害死張女的「婆婆」，事發後對媒體回應了，但只說：「再講也是百口莫辯」，未對媳婦的控訴說清楚、講明白。

人妻結婚8年，長期被婆婆言語霸凌，在臉書寫下「我婆婆殺了我」一文後，便離世。（示意圖／Shutterstock）

人妻在臉書留下遺言「我的婆婆殺了我」後輕生離世，「婆婆」回應了。（翻攝臉書）

張女的「婆婆」接受《ETtoday》訪問時說：「我們之間沒有事，應該是她個人的問題」，還哽咽說：「其實我們再說什麼也都百口莫辯」。

還強調：「事實並不是現在講的這樣，案發時自己也差點嚇昏，拜託轄區警方到場處理，一切也都照程序走」。張女的公公則說：「婆媳之間沒有問題，可能是因為對一件事情的認知態度不同，平時住在一起沒有對媳婦霸凌，很奇怪媳婦會有這樣的舉動，也希望讓我們家裡能夠平靜下來，告別式後此事件能告一段落」。

張女在臉書上寫下「我的婆婆殺了我」為標題的文章後輕生離世，其胞妹在追思文中提到，姊姊曾向友人透露「與婆婆相處8年被當垃圾」。

警方是在9日上午7時許，發現張女持繩索在樓梯間輕生，並留下幾張紙寫到婆媳關係問題，張女的父母則當場指控「婆婆殺人」，張女丈夫以及丈夫胞弟則難過不語。

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