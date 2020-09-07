嘉義市店在今年的6月4日下午5時，於1家知名連鎖速食店發生1名男子露鳥事件。這名男子直接對裡頭正在用餐的1名女客人大秀下體，還不時對自己的小鳥狂搓揉，讓這名女客人當下徹底崩潰，馬上放聲大叫向人求助並報警處理，全案以第234條公然猥褻罪名，將此名怪異男子進行拘役30天。

這名怪異男先是在速食店尋找下手對象，立刻上前將自己褲子拉下，隨後掏出自己的大鳥，在此名女客人面前，做出搓揉自己大鳥的行為，不僅受害的女客人，連當天一旁用餐的客人，也被直接強迫觀賞這幕揉鳥Live秀，女客人當場徹底崩潰，立即大聲尖叫尋求協助，也立即報警處理，所幸警察即時抵達將這名露鳥男逮捕歸案。

法院傳喚到案時，認為這名怪異男子已經犯下有礙社會風俗的猥褻罪名，除了公然在速食店公共用餐場合上，直接露鳥外竟然還直接對著她人面前進行搓揉猥褻的動作，已經是引起社會大眾的反感和厭惡，因此決定以第234條第1條的公然猥褻罪名處決。

法官也認為，此名怪異男子因對女客人大秀露鳥，已經造成女客人的身心理受損，再加上先前已有1次妨害風化罪名，考量坦承犯罪且態度良好，因此判處拘留1個月和罰金。

(中時新聞網)