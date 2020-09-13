森林野火仍持續肆虐美國西岸，造成多人死傷與災害，不過北邊的加拿大溫哥華也成為苦主，野火燒出的灰燼、霧霾不斷飄過去，根據排名，溫哥華昨（12）日淪為全球空氣最糟的城市之一，空氣品質甚至比舊金山、洛杉磯等遭野火直接蹂躪的城市還要糟。
多處森林野火持續肆虐美國西岸的華盛頓州、俄勒岡州、以及加州，至今已造成至少28人喪命、數萬人撤離，野火所到之處全部付之一炬，宛如遭戰爭侵襲過。先前野火也讓加州舊金山灣區天空染上一片火紅，猶如置身末日火星。
不過據《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）報導，距離華盛頓州不遠的溫哥華也成為美國西岸野火狂燒的苦主，即便天氣預報先前預告，溫哥華地區12日將迎來晴天，不過當天天空卻是灰濛濛一片，美國野火燃燒的灰燼與霧霾飄向北方，導致大溫哥華地區空氣品質嚴重下滑，根據瑞士空氣清淨科技公司IQAir排名，周六溫哥華淪為全球空氣汙染最嚴重的主要城市，空氣品質比波特蘭、舊金山、洛杉磯等美國西岸城市還要糟糕，甚至還比北京、德里等傳統上被視為空汙最嚴重的城市糟糕。
溫哥華居民紛紛在網路上分享灰濛濛的天空畫面，一名網友表示，以往他可以輕易地從住家看到溫哥華島，不過當天他連溫哥華市區都看不清楚。
周六不只能見度下降，也有網友抱怨當天出現喉嚨痛、眼睛痛、頭痛等症狀，嚇得他們不敢打開窗戶。
加拿大環境部（Environment Canada）呼籲兒童、孕婦、長者避免長期間在外活動，針對一般大眾，環境部建議民眾減少在外劇烈運動。
(中時新聞網)
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