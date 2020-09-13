美國西岸森林野火仍持續延燒，霧霾已經飄向北方，導致加拿大溫哥華空氣品質嚴重下滑，12日淪為全球空汙最嚴重的主要城市之一，連天際線都不若以往清晰。

美國西岸野火燃燒出的霧霾飄向北方，加拿大溫哥華天空灰濛濛一片，成為全球空污最嚴重的城市之一。

森林野火仍持續肆虐美國西岸，造成多人死傷與災害，不過北邊的加拿大溫哥華也成為苦主，野火燒出的灰燼、霧霾不斷飄過去，根據排名，溫哥華昨（12）日淪為全球空氣最糟的城市之一，空氣品質甚至比舊金山、洛杉磯等遭野火直接蹂躪的城市還要糟。

多處森林野火持續肆虐美國西岸的華盛頓州、俄勒岡州、以及加州，至今已造成至少28人喪命、數萬人撤離，野火所到之處全部付之一炬，宛如遭戰爭侵襲過。先前野火也讓加州舊金山灣區天空染上一片火紅，猶如置身末日火星。

不過據《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）報導，距離華盛頓州不遠的溫哥華也成為美國西岸野火狂燒的苦主，即便天氣預報先前預告，溫哥華地區12日將迎來晴天，不過當天天空卻是灰濛濛一片，美國野火燃燒的灰燼與霧霾飄向北方，導致大溫哥華地區空氣品質嚴重下滑，根據瑞士空氣清淨科技公司IQAir排名，周六溫哥華淪為全球空氣汙染最嚴重的主要城市，空氣品質比波特蘭、舊金山、洛杉磯等美國西岸城市還要糟糕，甚至還比北京、德里等傳統上被視為空汙最嚴重的城市糟糕。

Vancouver's air quality is now the worst in the world due to wildfire haze. More to come... pic.twitter.com/TNO0jL8VPM — NEWS 1130 (@NEWS1130) September 12, 2020

野火持續肆虐美國西岸之際，大片霧霾已經飄向北方，12日加拿大溫哥華淪為全球空汙最嚴重的城市，天空染成灰濛濛一片，市區建築物已看不清。圖上為12日溫哥華天空畫面對比圖下5月同一場景的畫面。（圖／TPG、達志影像）

溫哥華居民紛紛在網路上分享灰濛濛的天空畫面，一名網友表示，以往他可以輕易地從住家看到溫哥華島，不過當天他連溫哥華市區都看不清楚。

I can usually see Vancouver Island from my apartment in Mount Pleasant, but today it is difficult to see downtown Vancouver due to the smoke. pic.twitter.com/60SyAWzagc — Jeremy (@UrbanePlanner) September 12, 2020

在 Instagram 查看這則貼文 Ke Fongski（@kfongski）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 12 日 下午 12:01 張貼

周六不只能見度下降，也有網友抱怨當天出現喉嚨痛、眼睛痛、頭痛等症狀，嚇得他們不敢打開窗戶。

在 Instagram 查看這則貼文 Susan Heimsoth（@susan_heimsoth_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 12 日 上午 7:42 張貼

加拿大環境部（Environment Canada）呼籲兒童、孕婦、長者避免長期間在外活動，針對一般大眾，環境部建議民眾減少在外劇烈運動。

(中時新聞網)