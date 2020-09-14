張寶兒曬火辣泳裝照。(圖／翻攝自IG)

身家上億的香港女星張寶兒，之前取代視后李佳芯拍攝《兒童醫院》，正式上位做一線花旦，和演員男友袁偉豪交往3年感情穩定，事業愛兩得意的她，近日曬出超火辣美照，吸引網友瘋狂點讚。

張寶兒穿上超高衩泳衣，辣露渾圓北半球，一雙長腿相當吸睛，往下看神秘地帶若隱若現，火辣尺度破表，外披一件西裝外套，帥氣中又不失性感，完美身材全都露，讓網友大飽眼福，她也hashtag寫下「#難得的勇氣」。

事後張寶兒接受《東網》訪問，透露男友有看過照片了，她也不是想給人賣弄性感的感覺，只是覺得青春有限(下個月就滿29歲)，想趁青春留倩影，以不同的造型亮相。

張寶兒家境富裕，父親從事內衣事業，每年銷售額以數億元計，被稱為「底褲大王」，2016年參加港姐出道，不僅參演電視劇、電影，還主持節目，和男友袁偉豪交往3年幸福甜蜜，日前兩人更聯名買下豪宅，好事應該不遠了。

(中時新聞網)