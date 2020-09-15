「觀音坐蓮」是觀賞大王蓮的經典拍照姿勢。圖為北市2017大王蓮奇幻漂浮展，世大運吉祥物熊讚坐在大王蓮上拍照留影。（中時資料照）

超詭異綠色巨型毛毛蟲現身桃園？有網友在臉書分享一張奇特照片，照片中一個大型毛茸茸的綠色物體漂浮在水面，猛看不知是哪裡來的外星生物。不過答案揭曉，這個詭異「巨型毛毛蟲」既不是昆蟲也不是動物，而是植物，原來它是大王蓮的幼苗。

位於桃園觀音的蓮荷園休閒農場，種植各類蓮花、灣萍蓬草、三角藺草等溼地生態，其中遊客必訪打卡、拍照的地點，就是大王蓮池。大王蓮以碩大壯觀可乘載重物的葉片聞名，葉片直徑可長到直徑100～300公分，連成年人都可以站或坐在葉片上漂浮水中，「觀音坐蓮」是最熱門的拍照姿勢。

不過大家對於成熟大王蓮葉不陌生，但幼苗可能就沒看過。上述詭異「綠色巨型毛毛蟲」，正是大王蓮的幼苗。

另一個關於大王蓮的有趣知識，是它的學名為Victoria，取自英國的維多利亞女王。根據維基百科，1837年，亞馬遜王蓮傳入英國，由植物學家約翰·林德利（John Lindley）以當時的英國女王維多莉亞女王（Queen Victoria）之名作為屬名，並用regia（像王的）作為種小名，用來強調這種水生植物葉片的巨大。

(中時新聞網)